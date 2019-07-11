興奮到爆！王梓軒相隔7年再開騷

歌手王梓軒到電台宣傳新歌《安全著陸》，是紀念入行10年的歌，年尾亦會舉行演唱會，希望邀請這10年來陪他、提攜過他的前輩或同伴，其中一個是張敬軒，他表示：「我啱啱出道1、2個月，軒仔就喺自己嘅blog度介紹我畀佢啲fans識，將我逐首歌拆解，所以自此我就搵機會同佢合作，希望演唱會可以請佢做嘉賓。」他亦謂演唱會主題是與同行、感恩有關，亦希望可以帶一些年輕的音樂人上台。



他又謂對上一次在香港舉行個人演唱會已是2012年的事，問到相隔7年開騷可有緊張？他表示：「好興奮，上次我參與少啲，淨係專注練歌同跳舞，今次就主題想表達啲乜都有參與，可能個人大個咗，同埋團隊都想我將個性同訊息表達出嚟。」他又謂到時除了唱自己歌外，都會唱一些與自己有段故事的歌手的歌，更希望可以與那些歌手一同合唱，配合演唱會的主題，亦希望可以為大家帶來正能量。



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