同湯洛雯水戰！「胸」狠張秀文嫌唔夠性感

無綫藝員張秀文與湯洛雯出席主題公園夏水戰啟動禮。張秀文以低胸裝兼露腰亮相，擺贏晒香肩的湯洛雯。湯洛雯被問到為何不與張秀文作姊妹裝，她說：「個個活動都要賣吓自己嘅優點，好明顯我嘅優點已經着咗喺身上。」「胸」猛的張秀文指服裝是參考動漫角色娜美，講到娜美的裝束是三點式，她說：「我唔夠角色性感，我保守咗，但係呢件衫有袖，可以遮住個傷口，前幾日喺屋企扮賢妻煲湯，畀個煲辣親手肘。」



張秀文謂煲湯是自己喝，並不是有好消息公布，現在還是單身，她說：「見我咁失敗就知，唔練吓嫁唔出，我單身咗好耐喇。」自言也是單身的湯洛雯，被問到網民希望她與羅天宇復合，她說：「估唔到節目出街會有咁大嘅回響，大家對我哋仲有幻想，但係我哋依家嘅相處方式係最舒服。」



張秀文指節目能看見湯洛雯的另一面令她喜出望外，因為過往拍《學是學非》湯洛雯往往有「女神」的包袱。湯洛雯則解釋指節目拍得開心、舒服，與羅天宇都相識多時，甚有默契，但暫時沒有收到通知節目會添食，她說：「啱啱密集式拍完《法證先鋒IV》一個月，每日都好曬，活動參加夏水禮，可以濕吓身已經好開心。」

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