瞓地畀女圍　黎曉陽冇反應

歌手黎曉陽（Michael）日前為新歌《I don’t know》拍攝MV時雖然「被女圍」，但卻完全沒有半點興奮。反而早上六時放着一張大沙發坐在女人街上，更令他興奮，他笑說：「平時人來人往嘅女人街，莫講話坐，企都有難度，所以導演呢個構思大家都覺得好好玩。」



至於為何要安排一眾美女躺在地上？Michael解釋：「今次呢首係情歌，但現場啲女演員喺故事內，代表着我過去嘅感情故事，旁邊啲男人就係佢哋新發展嘅關係。佢哋人貼人密麻麻咁，係代表着拍拖時嘅親密，而且因為太親密，之後回憶時都只會記得對方嘅眼、嘴之類。」



他說：「呢首係我第二次做嘅情歌類作品，講感情希望大家更有共鳴。以前比較少咁個人化嘅作品，今次想將心底感受同大家分享。」Michael形容因為這首歌主要是講「遺憾」，所以自然會帶少少傷感，他說：「每個人都總會有遺憾，而潛意識我哋係知道製造緊遺憾。所以事後都會好失落。」



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