由荷里活男星尊尼特普(Johnny Depp)主演的2005年舊作《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)大受歡迎,而曾演出1971年原版《兒童樂園》(Willy Wonka & the Chocolate Factory)的美國女星Denise Nickerson於昨晚離世,終年62歲。



已息影轉做護士的Denise去年6月因中風而進入ICU接受治療,其子Josh Nickerson昨日在Facebook上宣佈母親一直處於虛弱狀態,最後家人決定替她拔除維生儀器。童星出身的Denise除了在《兒》演出之外,亦演出多部劇集包括60年代的《Flipper》及《Dark Shadows》等。