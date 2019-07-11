23吋蛇腰再現！關心妍巡演同囡囡着親子裝

歌手關心妍（Jade）入行18年首個內地巡唱《時刻觸動巡迴演唱會》，本周六（7月13日）將於廣州舉行首站，同時宣布10月26日舉行深圳站。



曾兩次踏上紅館的Jade，距離上一次個人演唱會已經相隔五年多，每次開騷前，她都會操到自己最fit，最瘦時期只有96磅、22吋腰，生了女兒楊榮心（心心）後，她便減少了運動，但為了今次巡唱，她再次踏上跑步機和健身室，早前笑言要追番條腰的她，今次邀請了著名服裝設計師Kenneth陳華國打造演唱會的服飾，本周fitting的時候，她終於成功追回23吋腰，她說：「要好多謝Kenneth陳華國，上次《說》嘅演唱會都幫我造咗幾套靚衫，今次所有服裝都係由佢負責，啲衫好靚、門票都賣晒，為咗報答歌迷，呢幾星期再減多幾磅，之前應承大家嘅23吋腰都做到了。」



訂製一款親子晚裝



女兒心心7月23日便3歲生日，這次演唱會，Jade亦會帶她到場，亦是心心第一次欣賞媽咪演出，Kenneth非常疼錫心心，特別訂製一款親子晚裝，Jade說︰「演唱會最後一part係送畀女兒，Kenneth話要造一套親子晚裝，畀佢着上喺台下為我打氣，我哋都係第一次着咁隆重嘅母女裝，Kenneth好認真，要我帶心心一起去fitting，幫心心度身的時候，同佢講媽咪會着呢套衫上台唱歌，因為心心未喺現場睇過我開騷，佢問可唔可以唱兩句？之後大家拍掌起哄，心心見到大家咁熱烈即刻怕醜freeze咗！」



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