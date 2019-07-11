勁！姜皓文同老婆成日參加「三項鐵人」

藝人姜皓文（黑仔）及鄭融以大使身份出席慈善單車賽活動，原來黑仔是連續第二年參加盛事，笑言去年參賽時獲其他高手讓路，場面爆笑！而鄭融就自爆幾年前才學識踩單車：「平時都係專注跑長跑、馬拉松，喺單車方面係新手，踩單車可以練氣又曬太陽。（到時會落場？）如果有輕鬆賽事都會支持，我依家係『遊車河』速度，前面加個籃去買餸。」可會叫埋男友一齊踩？她笑笑口回答：「唔一定，可以搵朋友踩。」黑仔就話會叫埋太太一齊踩：「啲體力拍得住我！」還爆笑說兩夫妻更經常參加「三項鐵人」：「就係放狗、洗車同買餸！最近天氣唔係咁好去踩就辛苦啲，喺屋企着焗汗衫、熄冷氣跑跑步機又唔夠真實，都係鍾意落街。」



鄭融媽媽曾患飛蚊症



黑仔提到慈善賽會籌款幫助眼疾患者，非常有意義，因為家人都有受眼疾影響：「外母本身有白內障，做咗手術換咗眼角膜最近又話睇嘢唔清，即刻帶佢去睇醫生。」而鄭融的媽媽曾患飛蚊症：「好擔心佢有一隻眼係會睇唔到嘢，個手術係得10%機會成功，好彩佢做完係冇事，眼睛真係好脆弱，睇唔到嘢好唔方便，會影響生活。」



李小鵬預告女兒當運動員



同樣擔任活動大使的還有退役中國體操運動員李小鵬（曾獲16項世界冠軍），他於台上帶領大家做熱身操，與司儀對答期間又笑言兩名女兒盡得自己遺傳的良好運動細胞，更稱讚女兒有潛質做運動員：「大女兒有學游泳、滑冰，小的就喜歡到處跑。（如果她們想當運動員會支持？）如果有興趣的項目會支持。」



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