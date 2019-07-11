楊丞琳做準人妻　前男友輪住送祝福

台灣女星楊丞琳、黃小柔、張棋惠同冷嘉琳以4 In Love團體出道，雖然已經解散，但楊丞琳、黃小柔 、張棋惠三人依然經常聚會，兩位好姊妹亦希望楊丞琳可以盡快加入佢哋人妻行列，今日楊丞琳終於宣布被男友李榮浩求婚成功啦！



作為好姊妹嘅黃小柔表現開心，仲上載對方被求婚嘅合照，留言話：「一早就被好消息給震懾到，滿滿的幸福泡泡讓我在家裏尖叫感動到不行⋯我可以大聲叫妹夫了，我們家小丞琳交給你實在是太安心了！（我先擦一下眼角激動的淚水）等你們炸咯 啾」佢仲大讚李榮浩揀自己生日求婚好man好浪漫：「送戒指換到更大的禮物 那就是幸福 滿滿的感動 多麼美好的事」



而楊丞琳嘅初戀男友「小鬼」黃鴻升 亦有送上祝福：「恭喜丞琳 榮浩 替你們開心～」楊丞琳前男友王子邱勝翊就表示：「好的事、喜事都值得被祝福。」佢閨蜜陳妍希更加「警告」男方：「好好照顧我的寶貝！」



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