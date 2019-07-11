閃粉金髮襯鮮色衫！陳國邦同廖碧兒大鬥法

藝人陳國邦、廖碧兒和袁富華齊齊為ViuTV劇集《娛樂風雲》開工，飾演娛樂公司高層的陳國邦在劇中造型甚為突出，閃粉金髮配鮮色襯衫，與廖碧兒大鬥法，爭取老闆楊永樂（袁富華飾）的信任。陳國邦表示為投入角色，專程向貪靚朋友請教，他說：「今次角色與我平日有好大分別，平時我比較不講究打扮，而角色Bruno作為電影部主管，又富創意，所以好着重外表。我都有向貪靚朋友着手，留意佢哋行為舉止。」被問到拍攝期橫跨暑假會否影響家庭生活，陳國邦說：「娛樂圈工作一向作息不定時，太太都係娛樂圈人，所以佢同囡囡都明白，開工時候就假期都要開工，唔開工時就放假，唔怕會忽略囡囡。」



廖碧兒表示剛返港開工，未適應時差：「因為之前幾個月都在加拿大，講英文多，要習慣番講中文，仲有少少時差未適應，所以都未習慣開工節奏。我其實一向鍾意喜劇，偏偏自己一向好少拍，呢幾年參與嘅角色都有好多心事同感情事，今次終於係笑片，所以好興奮，會輕鬆好多。我演出嘅角色係經理人Mary姐，對藝人要軟硬兼施，同我喺現實中對住班姪仔都好似，都會一時好惡、一時要同佢哋好老友，關心佢哋近況。而我個樣仲後生，可以帶佢哋落酒吧玩。」



她今次拍攝將與不少後輩合作，期待拍攝會十分好玩：「我要向佢哋學習，因為佢哋玩社交平台好叻。我唔敢喺片場瞓覺，因為佢哋真係夠膽影相擺上網㗎。」而於劇中飾演廖碧兒旗下藝人的陳安立大讚廖碧兒：「佢喺劇中真係好經理人感覺，可能同佢現實中成日照顧家人有關，不知不覺間當我哋係小朋友咁照顧。」



陳安立與胡希文會飾演分手情侶：「胡希文戲中會走紅，之後對我態度唔同晒，娛樂圈幾咁真實！我哋戲中都有感情線，但今次會好坎坷，所以都幾慘㗎！現實中，我做娛樂新聞主持時，都見過好多藝人紅咗態度會唔同。」

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