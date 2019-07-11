「巴斯光年」劉青雲講《反斗奇兵4》眼濕濕

彼思（Pixar）電腦動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）最近上映，為「巴斯光年」配音的劉青雲，被問到1995年第一集上映時在做甚麼時，表示：「嗰時嘅自己咪好努力咁做緊嘢囉。最經典係巴斯光年佢唔知自己係一個玩具，佢以為自己真係一個太空戰士。我覺得嗰部份好感人嘅，因為我哋好多人都唔係好知道自己係咩人。」談到今集劇情，他愈說愈眼濕濕：「即係每一個人都有自己嘅夢想同理想，個個都唔一樣，每一樣嘢唔係一定係成功嘅，佢喺呢度講咗一個幾好嘅解決方法。我覺得所以係好多……好多人……」說到最後忍不住伸手抹眼淚。



為胡迪配音的張衛健表示自己是英文版配音湯漢斯（Tom Hanks）的粉絲，而他自從第一集遇上胡迪後，一直將胡迪的公仔放在家中。



謝安琪今集為戲份增加的牧羊女寶貝配音，談到片中成長的主題，感慨表示：「我自己喺成長裏面，都會有一啲曾經好重要嘅嘢，慢慢冇咁重要，可能人都係啦，有啲朋友呀，有啲你唔再見到嘅舊同學呀，可能你食嘢嘅口味你都唔同咗，愈嚟愈大個時。有啲嘢你愈嚟愈識得欣賞，亦都有啲嘢唔再重要。」