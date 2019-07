貴為四子之母的前亞姐黎淑賢(Bonnie)今日42歲生日,在圈中人緣甚廣嘅佢,每年都舉行生日會邀請好朋友慶祝,今年亦唔例外,老公許智政、兒子許溢、許量與一眾賓客韓君婷、陳霽平等齊齊到賀,而同前夫盧惠光所生嘅兩個仔盧俊諺(Jacky)、盧俊希(Jovan)都有出席。



Bonnie身穿低胸連身裙滿場飛,與賓客共歡勁開心,佢仲喺微博留言多謝好友:「Had an unforgettable birthday,thank you all my friends and my love(過咗一個難忘嘅生日,多謝朋友同最愛。」



