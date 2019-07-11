處男遊泡菜國！狄以達率舞團訪韓

歌手狄以達出席韓國觀光社香港支社的「Crazy Jetso,Get K-miles好賞‧遊韓自由瘋」發布會，席間達仔分享他即將帶領其舞蹈學校的學生訪韓，初次踏足韓國的他心情興奮：「我學校搞咗六團，第一團下星期就出發。」



他希望日後可多舉辦這類親子韓國街舞交流團：「以前因跳舞嘅關係，我到過唔同地方見識，依家希望透過韓國街舞交流團，帶一班熱衷跳舞嘅小朋友到韓國見識，我會帶佢哋到跳舞學校、studio交流，仲會去弘大街頭作跳舞Busking，體驗不一樣嘅舞蹈訓練模式，了解更多KPOP同Hip hop舞蹈。」暑假達仔的舞蹈學校推出不少活動，他說：「啱啱先搞完個大學跳舞比賽，同百幾個學生一齊表演拍片，又搞咗個小學生hip hop比賽。」雖然忙於學校的事務，但他都錄了兩首新歌，但有感目前環境氣氛，他希望在合適時間才推出。



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