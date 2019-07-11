解構靈異怪事！林夏薇蕭正楠闖鬼域心慌慌

蕭正楠、林夏薇、張頴康等主演的無綫新劇《十二傳說》將於7月15日起晚上九時三十分於翡翠台播出，劇集以香港都市傳說為藍本，分成多個單元包括《新娘潭靈異事件》、《大學校園不思議事件》、《狐仙顯靈吸嬰事件》、《抗日達德學校殺人事件》及《華富邨UFO綁架事件》等，透過三人合力拆解，揭露靈異事件背後原來案中有案。



攀山越嶺闖新娘潭



劇中飾演記者的蕭正楠與民俗學教授林夏薇一齊查案，要背的對白也特別多，他笑說： 「最深印象係去到被列為亞洲十大猛鬼屋嘅達德學校拍攝，我哋喺嗰度拍通宵，以前啲儀器好少失靈，有晚個螢幕受到干擾，大家都唔敢出聲，都幾怪異！」蕭正楠又指為劇集走遍港、九、新界，為到新娘潭取景，攝製隊更要攀山越嶺才能到達。



達德學校愈夜愈寒



林夏薇與蕭正楠繼劇集《公公出宮》後再合作，盡顯默契，兩人在劇中因查案漸生情愫，林夏薇笑言現實生活中經常民俗學教授上身：「呢套劇係好大挑戰，好多六、七頁紙長嘅對白，要用教授角度去分析，當中牽涉到心理學、民俗學知識，啲對白真係好難講，拍完之後入晒血，生活上好多嘢都會用教授嘅思考模式去諗，自己都覺得搞笑。」她又指今次拍劇去了很多平時不會去的地方，增廣見聞：「去到達德學校真係有啲心寒，但係阿蕭仲喺度周圍嚇人囉。」



劉佩玥誤帶狐仙返屋企？



劉佩玥（Moon）、蕭正楠及林夏薇在劇中上演三角關係，Moon更是單元《新娘潭靈異事件》中的「新娘」，故事發展相當詭異，她笑言：「去新娘潭拍攝好深印象，由冬天拍到回暖大汗疊細汗，呢套劇真係上山下海。」她坦言拍攝時冇撞到靈異事件，但卻自己嚇自己，要媽媽開解：「第一次接觸『狐仙』呢個都市傳說，錄影廠搭咗間狐仙廟好真，又要拍狐仙顯靈，令到我感覺好差、好抗拒，劇入面要成日戴住個吊墜，我問阿媽『狐仙』會唔會跟住我返屋企㗎？阿媽話你信耶穌㗎嘛，唔使驚，心諗又係喎！」



蔣家旻「學霸」查案



細膽的蔣家旻拍攝時可謂戰戰兢兢，去到氣氛詭異的地方取景惟有頂硬上開工。劇中演「學霸」的她十分冷酷，協助恩師民俗學教授林夏薇查案，因讀書叻看不起其他人，不過，乖學生背後亦有不為人知一面，因當年一個秘密而牽涉到學校殺人事件。



林子善在劇中的造型古靈精怪，原來他扮演靈異節目主持，精通風水、巫術，認真入型入格，劇中妹妹林夏薇與蕭正楠遇到不解難題也要請教「大師」。