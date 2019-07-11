韓團出身小精靈　宋雨琦低音炮搶Baby Fo

年僅19歲的內地女星宋雨琦，最近加盟內地人氣綜藝節目《奔跑吧》而備受關注，在宣傳活動上企中間成為新寵，連元老級成員Angelababy亦要靠邊站。韓國女團出身的她，青春可愛又多才多藝，被視為力捧新人。

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內地綜藝節目《奔跑吧》早前進行大換血，加入四名新成員，其中一名是內地女星宋雨琦，打破了節目一直以來只有Angelababy為常駐女嘉賓的局面，網民不時將兩人作比較，令宋雨琦更加引人注目。



學霸隻身追夢



宋雨琦對觀眾來說頗為陌生，微博粉絲只有60萬左右，與Baby的粉絲數目相差近億。雖然宋雨琦在內地籍籍無名，但在韓國已有相當知名度。擅長跳舞的她，中學時期已是舞蹈社社長，相當沉迷K-Pop。她就讀於北京著名中學「北京101中學實驗班」，是理科學霸，於高中時不理家人反對，為追求音樂理想而獨自去了韓國追夢，她在韓國的生活費也是靠自己賺取。



低音炮反差萌



宋雨琦在韓國多次參加選秀節目及學習韓語，終於在2015年被Cube娛樂公司選中成為旗下練習生，去年五月才以韓國女團（G）I-DLE的成員身份出道，曾亮相多個韓國綜藝節目。她多才多藝，懂得跳傣族舞及彈古箏，更憑機智表現被韓國觀眾冠以「精靈」的稱號。她的長相可愛，但開聲卻是低音炮，給人反差萌。相信宋雨琦在韓國綜藝的亮眼表現及經驗，是她成為《奔跑吧》成員的關鍵。不少網民認為宋雨琦比Baby年輕十歲，且顏值毫不遜色，又能歌善舞，對其表現相當期待。



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