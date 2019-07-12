帥爆大仔帶陽光女友見家長　黎淑賢醉Happy

前亞姐黎淑賢大搞42歲生日派對，最開心的莫過於是「4條King」即是四個寶貝仔同場慶祝。身為女主角的黎淑賢以紅色低胸裙上陣，盡顯Fit爆身材外，更和老公許智政不停放閃又鍚又攬，期間見一名長髮女子「融入家中」，和黎淑賢有說有笑，貼頭碰杯，大合照時更依偎在長子盧俊諺（Jacky）懷抱。黎淑賢和前夫盧惠光所生、現年20歲的Jacky高大帥氣，早前更被睇中成為泰國校園電影《The One You Love》的男一，原來Jacky這個筍盤已被同樣20歲、在網紅界略有名氣的Natalie封盤！



常在社交網介紹美容化妝以及玩樂資訊的Natalie，常網晒水着照，網友盛讚充滿陽光健康氣息，封她為「Sunshine BB」。擁有不少粉絲的Natalie未有刻意低調感情，常常放閃分享和Jacky的甜蜜，除上載拖攬錫照片外，更不時情深留言：「I'm yours. No refunds.（我是屬於你的，不能退回。）」、「I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.（我看着你，在我眼前我看到我的餘生。」等，而Jacky也常以「I love you.」或心心符號秒回。早前兩人為慶祝拍拖半年，特意搞浪漫飯局，Jacky以白恤衫「白馬王子」造型現身。



黎淑賢接受東網訪問，笑言被Jacky「隊冧」：「我估唔到佢飲得叻過我，畀佢幾杯酒搞掂咗，咁大個仔識飲酒係好事，可以保護媽咪。我好多謝老公，安排得好好，全部嚟嘅朋友，都係識咗雙位數嘅年份，願望當然係身體健康，四個仔聽聽話話。（Jacky帶新抱仔嚟慶祝？）囝囝第一次帶朋友嚟見我同我慶祝，非常開心，佢都大個仔、20歲喇，新抱仔就唔好咁快講住，只係朋友啫。（覺得Natalie點？）好純好有禮貎，我幾鍾意佢。」



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