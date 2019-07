帥爆大仔帶陽光女友見家長　黎淑賢醉Happy

前亞姐黎淑賢大搞42歲生日派對,最開心的莫過於是「4條King」即是四個寶貝仔同場慶祝。身為女主角的黎淑賢以紅色低胸裙上陣,盡顯Fit爆身材外,更和老公許智政不停放閃又鍚又攬,期間見一名長髮女子「融入家中」,和黎淑賢有說有笑,貼頭碰杯,大合照時更依偎在長子盧俊諺(Jacky)懷抱。黎淑賢和前夫盧惠光所生、現年20歲的Jacky高大帥氣,早前更被睇中成為泰國校園電影《The One You Love》的男一,原來Jacky這個筍盤已被同樣20歲、在網紅界略有名氣的Natalie封盤!



常在社交網介紹美容化妝以及玩樂資訊的Natalie,常網晒水着照,網友盛讚充滿陽光健康氣息,封她為「Sunshine BB」。擁有不少粉絲的Natalie未有刻意低調感情,常常放閃分享和Jacky的甜蜜,除上載拖攬錫照片外,更不時情深留言:「I'm yours. No refunds.(我是屬於你的,不能退回。)」、「I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.(我看着你,在我眼前我看到我的餘生。」等,而Jacky也常以「I love you.」或心心符號秒回。早前兩人為慶祝拍拖半年,特意搞浪漫飯局,Jacky以白恤衫「白馬王子」造型現身。



黎淑賢接受東網訪問,笑言被Jacky「隊冧」:「我估唔到佢飲得叻過我,畀佢幾杯酒搞掂咗,咁大個仔識飲酒係好事,可以保護媽咪。我好多謝老公,安排得好好,全部嚟嘅朋友,都係識咗雙位數嘅年份,願望當然係身體健康,四個仔聽聽話話。(Jacky帶新抱仔嚟慶祝?)囝囝第一次帶朋友嚟見我同我慶祝,非常開心,佢都大個仔、20歲喇,新抱仔就唔好咁快講住,只係朋友啫。(覺得Natalie點?)好純好有禮貎,我幾鍾意佢。」



--------------

立即參加「賞您睇」:http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。