老公高招賀入行20年　胡杏兒笑到見牙唔見眼

藝人胡杏兒當年19歲參選港姐，最終得季軍進入娛樂圈，轉眼間佢已經入行20年，足足佔據咗人生超過一半時間，佢拍過唔少劇集，當中增肥演出《肥田喜事》成為一時熱話，亦憑《萬凰之王》奪得視后殊榮。



當年嘅少女，嚟到依家已經結咗婚，早前生咗二仔嘅杏兒喺社交網講出入行20年嘅感受：「20年前的今天，一個19歲的小女生，一夜之間命運改變了，她得到了人生的第一份工作，變成了一名演員，直到今天。她感恩所有演繹不同人生和不同角色的機會，她知道無論是人生中或者工作中，還有很多很多可以學習的地方，她會繼續努力，期待一個更好的自己，感恩所有的一切，謝謝！」



而出名錫到杏兒燶嘅老公李乘德（Phil），因為老婆仲坐緊月唔方便出街，專登買咗大紮花同埋蛋糕返屋企幫老婆慶祝入行20周年，個蛋糕頂部仲有一疊相，全部都係杏兒劇照加活動相，咁有心思，難怪杏兒冧爆笑到見牙唔見眼！



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