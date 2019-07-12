東方日報C1：兆尊率弟妹祭祥嫂十一姨靈堂泯恩仇

「慈善伶王」新馬師曾（鄧永祥）遺孀洪金梅（祥嫂）於本月2日肺癌離世，享年74歲。當年被她叫「紅衞兵」的四名子女鄧兆尊、兆榮、翠玉及碧玉也克盡孝道，齊心協力為母親打點喪禮，就連當年反目的妹妹「十一姨」洪國華及九舅父亦有現身，恩仇盡化煙。



今年5月低調入院治病的祥嫂，本月初不敵癌魔離世，彌留之際有子女陪伴，為早年爭產風波鬧不和一事畫上句號，但留下的15億遺產尚未知如何分配。幾位子女連日來克盡孝道，放下昔日恩怨，同心合力為母親後事奔波，昨日假香港殯儀館設靈。靈堂現場布置以白色及米色為主，感覺清雅，並掛上米色布簾遮掩正門，門側貼上訃聞。現場有僧侶及佛壇，橫匾寫着「淑德流芳」，兩邊掛上輓聯，遺照是一張祥嫂笑容滿面的彩色相，中央放置四兄弟姊妹的花牌。



兆榮儀式後泛淚光



下午2時許，翠玉（前稱小艾）身穿白色上衣、黑色西裝外套及黑褲，戴上墨鏡現身，表現平靜。兆尊與「大婆」Carmen率先結伴到場，一身黑色西裝打扮的他本想直入靈堂，但最後仍停步受訪，並透露喪禮以中西式進行，心情亦告平復。談到母親陽壽，他堅稱是74歲，翠玉亦接着說：「每個宗教計算年齡都唔同，十月懷胎都可以係一歲。（有咩陪葬品？）私人嘢唔講喇！」至於母親的壽衣，兆尊指由妹妹翠玉揀選，兩兄妹隨即步入靈堂。傍晚時分，兆尊、兆榮、翠玉與碧玉及祥嫂三名孫兒鄧栢恒、鄧栢仁及張恩朗，還有兆榮太太區嘉儀及Carmen等親友於僧侶帶領下，到隔壁的大禮堂進行「過橋」法事，一直低調的碧玉持香拜祭亡母。儀式過後見兆榮眼有淚水，表現傷心。



當年爭產分成兩派



當年新馬師曾離世時，祥嫂與四名子女因遺產問題對簿公堂，鄧家為爭產也分成兩派，祥嫂四名子女與九舅父及十一姨洪國華連成一線，對抗祥嫂及八舅父。如今祥嫂離世，眾人恩怨也隨煙而去，九舅父及十一姨昨晚也有現身靈堂弔唁，相信祥嫂在天之靈也得到安慰。



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