蘇施黃着和服露肉　㗎仔都話想咬番啖

藝人蘇施華與和泉素行（Soko）合作主持ViuTV新節目《厲害了﹗蘇哥兒》，今次由日本暖男Soko做日本導賞員，由最貼地的生活開始體驗，帶領阿蘇和觀眾深入認識大和文化和鹿兒島最厲害的一面。阿蘇更試穿日本20歲少女成人式和服。穿上粉紅色和服的阿蘇更一度少女心爆發，連行步路都一蹦一跳。在試穿和服時，阿蘇好奇地問為甚麼日本和服的後衫領大多是突出的，Soko指原因是日本人認為女性最美麗和性感的地方就是後頸，更直言自己都好喜歡這個部分。阿蘇聞言立即大叫：「快啲影吓睇吓係咪好靚！」



一起體驗熱砂浴



在旁的Soko更附和：「望到我好想咬！呢度就係凝聚着男仔嘅夢想。」二人又一起體驗熱砂浴，初體驗的阿蘇剛開始時，大叫好像蓋了千斤重的棉被一樣動彈不得，十分辛苦。但過了一會，她就舒服得說：「不如由我瞓喺度算啦！」



旅程的最後一站，Soko對阿蘇難捨難離，更精心準備了驚喜給她。阿蘇見到餐廳裏浪漫的布置，不禁笑言：「你好似溝緊女咁喎。」Soko更含情脈脈地凝視阿蘇：「我今晚想同你憑歌寄愛。」氹到阿蘇冧爆答：「我等你。」隨後，Soko就用結他自彈自唱《每天愛你多一些》。甜蜜的氛圍加上阿蘇心情好，Soko大膽地乘機直線抽撃阿蘇。他先向阿蘇道歉，指因為自己廣東話講得不夠好，所以經常麻煩到她。而為了將功補過，Soko開玩笑指：「以後，你唔記得帶passport，我都會照帶埋畀你。你生咗蛇，我會幫你搽藥。」



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