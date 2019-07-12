熟讀劇本唔夠　張慧儀教陳俞希做專業演員

演員梁漢文、邵仲衡、張慧儀、陳俞希（Hailey）、李美琪、王敏奕及董敏莉等主演的Viutv新劇《Me Too》（暫名）前晚於九龍灣舉行煞科宴。席間，一眾後生女演員坦言很不捨得，指與張慧儀合作，因她沒有架子之餘，更與同劇其他演員打成一片，更不時請飲自家品牌咖啡，讓大家提一提神。



Hailey透露與張慧儀合作獲益良多，她說：「慧儀教咗我哋好多做演員應該要識嘅守則，例如佢會有本簿Mark低自己每場要注意嘅嘢，佢仲提我哋做演員除咗熟讀劇本之外，更要有演員嘅專業，甚至乎平時冇佢嘅場口，佢都會幫手企喺鏡頭側邊講對白，等我哋一班新演員更加容易入戲。」



而此劇以正面角度帶岀辦公室潛規則及性騷擾為主題，當中亦涉及權力鬥爭等大膽題材。Hailey透露自己未曾遇上辦公室性騷擾，但有試過有熱情粉絲會把其他女星的性感照加上情趣用品店卡片寄給她，幸好同事們怕她會嚇親而掉棄了。Hailey坦言作為現今女性，如不幸遇上性騷擾的事件，應該不要害怕，要勇敢的走出來，向相關人士求助，才可以令到施害者受到應有的懲罰。



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