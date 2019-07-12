怪獸家長𡁻完鬆　張崇德教音樂見盡百態

歌手張崇德雖然樂壇成績未如理想，但對音樂的認識及造詣絕對是大師級！一直開班教音樂的他，面對怪獸家長為求「人有我有」讓子女學音樂感無奈：「將音樂變得好功利！」



張崇德既是歌手、博士又為人父母，學過古典音樂及流行音樂，以過來人身份及花了兩個月時間寫有關音樂教養的新書，希望能啟發大家真正愛音樂。他坦言學音樂就好似養育小朋友一樣，需要悉心培育。



對於時下有不少怪獸家長，只為證書而學音樂的心態，他無奈地說：「依家好多家長覺得成績重要，佢哋面對社會嘅影響，個個學所以要學，要贏在起跑線，但其實最重要反而係要輸得起！佢哋嘅觀念我當然唔贊成，將音樂變得好功利，攞咗證書之後就放棄，但學音樂對一個人嘅品格、修養其實好有影響。」



變老牛聲大受打擊



從小熱愛音樂，張崇德被問到可曾受過打擊？他說：「中學都試過！我同阿哥讀同一間中學，佢講過有位中學老師影響佢好深，而呢個老師亦影響我好深，亦打擊我好深！阿哥冇經過男人轉聲，佢可以唱到好高聲，但我就轉咗老牛音，同一首歌我唱唔到高聲，而且當時成績表上最低分係音樂，好失落點解自己唱唔到。直到去加拿大讀書，開始學聲樂，我先知道音樂世界原來咁大。」又指音樂能培養人的耐性、更有創意：「我同阿哥成日話樂壇遺棄我哋，啲人唔接受二重唱，但唔代表我哋唔唱，幕前唔得就轉幕後，路唔係得一條可行，可以創作好多不可能。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



