周嘉莉孭足三份工　捱到暈低有苦衷

藝人周嘉莉近日離開舊公司決心外闖，不但自組公司事事親力親為，更打三份工，即使做到暈倒亦毫不害怕，令她深明「一分耕耘、一分收穫」的道理，誓要展開人生新一頁！



出道8年的周嘉莉，入行以來經歷高山低谷，近日她回復自由身，實行打三份工，一嘗親力親為的滋味。她坦言與舊公司完約後，曾有一個月迷失期：「完咗約嗰刻，我未有咩打算，好似冇條新嘅路就話要去闖，有一個月好迷失，因為變咗自由身，好多嘢唔同咗，以前由選美再做主持，一直有人安排，習慣咗好被動嘅方式，之後有圈內朋友講，既然都一段時間，不如試吓自己搞PR公司，所以就同個圈內朋友夾份開。」



搞年宵最辛苦



踏出舒適區並非易事，嘉莉曾做到暈倒：「最辛苦係搞年宵，由朝到晚企足6日，有一刻突然眼前一黑，原來暈咗，兩個拍檔即刻送我入營內休息，佢哋話我塊面青晒。不過休息咗一陣，我都堅持落番場幫手，嗰刻諗過咁辛苦不如放棄，但都係一絲念頭，最終覺得係一個好寶貴嘅經驗。」



想為家人買樓



如今事業發展穩定，她自覺較以往快樂：「以前每日都好驚冇嘢做，成為自己一個包袱，令情緒好差，所以依家有打工、做幕前又開公司，分散自己嘅想法，開心咗好多，加上人大咗冇咁執着，依家只係希望努力搵錢，買多層樓畀屋企人，珍惜同佢哋嘅相處時間。」



場地：Mini Hotel Central



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