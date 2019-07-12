撩老公肉搏　雪兒結婚十年感情保鮮靠呢招

藝人雪兒外表弱質纖纖，想不到興趣卻是搏擊！繼學泰式Boxing後，最近又迷上巴西柔術，不怕打到周身瘀，唯一講明禁打面，更向老公挑機撩交打！



當年夥拍郭富城拍攝電訊廣告，到現在貴為新加坡酒店集團大亨人妻，現年44歲的雪兒（Michelle）保養得宜，堪稱第一代文青女神。近年復出並將參演電影版《尋秦記》的她，已預留8月檔期，並揚言角色應該有驚喜。



三星期唔聯絡



她趁開戲前努力操Fit，而且偏愛劇烈運動，深信愈劇烈愈保青春，她說：「之前只係玩瑜伽，後來朋友帶我學泰式Boxing，初初跟唔上，做慣咗發覺對身體好有幫助，多咗活力又精神。最近學埋巴西柔術，見人扭埋一齊初時都幾驚，但大家都知唔可以傷到我，好Take Care我。手腳係會有少少瘀，但唔會大傷，唔會整到塊面。（最緊要保住塊面？）係，見過有人打到甩骹，不過幾好玩。呢個運動要用腦，鍾意不停用腦，個人都會Young啲。」



她指老公也懂巴西柔術，笑言曾要求切磋，卻被老公婉拒，問是否想擊倒老公？她說：「唔會，老公要錫㗎嘛！」並冧爆表示最難頂老公不愛惜自己健康，恩愛之情不言而喻。今年是結婚10周年紀念，她認為感情保鮮法最緊要互相尊重：「我哋都係獨生子女，好明白要畀另一半空間。我哋唔係成日話掛住你、想傾偈嗰啲。（試過最耐唔聯絡幾耐？）三星期，淨係WhatsApp幾句，唔使傾偈，佢忙公事又忙仔女，唔好煩佢啦！」



紐約陪繼子女



老公與前妻的一對子女旅居紐約，Michelle作為繼母，一年有一半時間在紐約與子女見面，她說：「仔女一個喺北部，一個喺南部，女已經大學畢業，個仔準備入大學，如果仔將來喺歐洲讀書，我哋就會多啲喺歐洲。（佢哋返學返工，你做乜？）我會行吓中央公園，有時睇歌劇、戲劇，約朋友見面，時間好快過。（唔會悶？）唔會，我鍾意睇書，可以成日唔出街。」又表示從沒想過生小孩，現將精神投放在照顧老公、媽咪及4隻愛犬。



服裝：Edition

場地：南瀛水產



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