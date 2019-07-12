廿年友誼玩完？陳煒堅躁底鬧爆黃智賢

無綫花旦陳煒在劇集《好日子》中，因30年前的不快遭遇變得憤世嫉俗，後來重遇仇人黃智賢，還是火星撞地球，頻頻嗌交，她說：「拍攝嗰排心情好沉重，真係幾躁底！」



陳煒、黃智賢與張達倫在劇中被趕離圍村，多年後重遇，往事原來只是一直被抑壓在心底。向來性格平和的陳煒，在劇中憤世嫉俗，覺得全世界欠了她，後來在村校重遇黃智賢，更有連場鬧交戲，她說：「拍攝嗰排心情好沉重，日日都好唔開心，真係幾躁底，好想鬧人，我平時唔係呢種人，所以都幾難。」



克服失眠



陳煒坦言不喜歡演沉重戲：「我鍾意拍開心啲嘅戲，好似《果欄中的江湖大嫂》就拍得好開心，因為拍呢類咁沉重嘅戲，個人嘅狀態、心情會好受影響，無可避免會放唔低，不過依家人大咗都識得放下，唔會好似細個拍戲嗰陣咁沉重，搞到覺都瞓唔着，好辛苦！」



陳煒與黃智賢相識廿多年，今次卻是首次合作無綫劇，她笑說：「大家咁好朋友，第一套戲場場都要鬧交，都幾辛苦！惟有代入角色，成日諗住戲中30年前發生嘅嘢，保持團怒火，不過同黃智賢識咗咁耐，係有默契好多，好容易磨合。咁激動嘅嗌交戲需要默契，有幾場都好深刻。」



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