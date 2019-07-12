重情重義　「義氣女」IU勁錫員工同粉絲

韓國靚聲女歌手IU去年與男星李善均合拍劇集《我的大叔》，演技獲得不少好評，她更憑此劇在《APAN Star Awards》奪得最優秀女演員獎，而IU最近與男星呂珍九合演tvN新劇《德魯納酒店》，她飾演德魯納酒店社長，外貌高傲美麗，但個性竟然古怪兼心術不正，劇集將於明晚在韓國tvN電視台首播，「黃Viu煲劇平台」即晚深夜便會上載繁體中文字幕版本，免費供香港劇迷緊貼追看。



雖然IU在劇中性格高傲，但現實中就是圈中公認的「義氣女」，非常照顧和體恤劇組及員工，亦十分錫粉絲！IU早前忙於趕戲期間，就不忘為劇組送上無限量應援餐飲，包括咖啡及沙冰等，慰勞一班辛苦的工作人員。



而去年有韓國記者就曾爆料，指IU與事務所續約的條件是要沿用她自己的團隊職員，以及為整個團隊加人工，據悉IU的團隊共有37人，包括經理人、造型師、化妝師等，大部分都與IU合作10年以上，可見他們感情要好，更證明IU重情重義！



除了對幕後團隊好，IU對粉絲亦十分貼心，有粉絲於前年9月在IU的粉絲見面會上寫信給偶像，表示希望IU到其學校參加校慶表演，IU便答應對方若有時間，一定會出席她的畢業禮，而想不到半年後，IU真的前往學校參加該名粉絲的畢業禮，令全校學生相當驚喜！



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