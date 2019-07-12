婚紗做嫁妝　徐若瑄被繼女爆酒後吐真言

台灣女星徐若瑄（Vivian）與新加坡富商李雲峰結婚後，就與兩名繼女同住，之後更為老公誕下囝囝Dalton，不過Vivian依然視兩繼女如己出，真係媽媽嘅典範。雖然Vivian唔係成日都晒同繼女們嘅合照，但其實佢內心真係非常愛錫二人，今次佢就喺社交網自爆之前飲醉酒，竟然對住兩個女「亂講嘢」！



Vivian晒出繼女們二人合照，相中見兩女都非常省鏡，同樣都有大眼睛同束長髮，網友見到都激讚索爆，而Vivian就發文指有晚佢飲大咗，捉住兩個女話第時會將自己套婚紗留畀佢哋着，佢仲講到眼濕濕，搞到兩個女第二日都笑佢醉酒亂講嘢。Vivian又話其實兩繼女一個18歲，另一個先15歲，明明仲好細個，點知自己咁早就唔捨得：「想起有一晩我語重心長的跟兩個寶貝女兒說我的婚紗會留給妳們穿⋯然後默默的眼框像被Wasabi嗆的⋯ 隔天女兒笑著說: V媽,妳昨晚喝醉了。(一個15、一個18，明明還早，我係咧～太早捨不得🤣🤣🤣) #V媽清醒後好害羞 #My pretty girls #V哥的脆弱怎能被看見」





---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

