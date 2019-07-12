諗過輕生　姜麗文6年前患抑鬱

歌手姜麗文（Lesley）現身電台宣傳創作新歌《念》，她坦言新歌是6年前的作品，更自爆當時正患抑鬱症，嚴重到甚至有輕生念頭：「呢首歌救咗我一命，創作令我停止諗啲唔好嘅嘢，重拾自信。（之後點走出抑鬱？）冇話走唔走出，自己100%改變生活更健康，就好似個老婆婆咁早睡早起、少糖、做大量運動。」續指希望透過新歌同大家分享「你不是一個人」訊息：「感覺好少同樣患抑鬱症嘅藝人會坦蕩蕩分享自己嘅故事，依家嘅我係從未試過咁開心、咁有自信、仲會去拍拖添，情緒健康好重要。」



Lesley表示患抑鬱症期間都會找朋友、家人分享：「有同哥哥（姜文杰）講，同佢好Close，有好多人都唔知點跟抑鬱症患者傾偈，其實千祈唔好同其他人比較，痛就係痛，最重要係聆聽、鼓勵做多啲運動，有抑鬱症絕對唔係一件醜事，就好似傷風感冒咁普通。」



秦沛被傳中風 姜麗文：大吉利是



重提爸爸秦沛日前被傳中風入院一事，Lesley聞言即話：「大吉利是！真係嚇親！都唔明點解會咁傳，但好感恩嘅係（個傳聞）好快停咗，知佢啱啱喺泰國拍完嘢返嚟，打畀佢嗰陣仲食緊早餐！」講到哥哥事後有拍爸爸做掌上壓片澄清，她心心眼謂：「幾型呀我爸爸！我遺傳咗爸爸咁熱愛工作、運動。」