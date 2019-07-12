單身唔可怕！祖兒苦情歌教面對失戀

天后容祖兒新歌《悲觀生物學》是一首苦情歌，延續《心之科學》的愛情課，歌曲講述人自出生就孑然一身，但長大後，單身變成貶義詞。人被逼踏上所謂尋找「幸福」的旅途。在幾次戀愛經驗過後，不再年少無知、不再為單身害怕、不再執着與子偕老。祖兒表示對歌詞有很大的領悟：「歌詞嘅表面會令人覺得人生好似冇希望、好灰，其實佢係話畀人聽失戀一啲都唔可怕，一個人由出世到入土為安，都係一個人，所以係正常，係一首比較另類鼓勵大家嘅情歌。」



這次MV導演找來祖兒好友兼金像獎最佳新晉導演彭秀慧執導，能與好友合作，祖兒高興之餘，亦對好友有絕對信心：「可能因為佢讀戲劇出身，而且仲係一個女仔，佢對所有嘢嘅睇法好細膩、做事好認真。佢唔會無啦啦叫我喊，佢會將故事情節、結構講出嚟，等我慢慢代入。」不過今次MV她拍得「好陰公」，她說：「喊咗好多次，眼淚好似開水喉咁流出嚟，我好少可以喊得咁忘我。」久未在港拍攝MV的她，因為這次要在日出時份取景，於是凌晨一時半便開始準備，她說：「喺凌晨一點半call time，即係我平時未瞓、或者臨瞓嗰陣就要開始勞動啦！」



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