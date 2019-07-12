挑機謝賢！秦沛問甄珍：你有沒有喜歡過我

亞太影后甄珍近日在高雄舉行經典回顧展，重映她主演《一簾幽夢》等經典電影的數位修復版，並舉辦個人文物展。她在港台眾多大明星特地捧場，包括她前夫謝賢、秦沛、姜大偉、劉偉強、胡錦、吳思遠、冉肖玲等巨星閃耀。



日前誤傳中風的秦沛，精神飽滿現身，會上他與甄珍談笑風生，他說當年19歲拍第一部電影《幾度夕陽紅》是和甄珍演男女朋友，他說：「當時四哥（謝賢）在旁邊，我不好意思說，我也想學四哥問一句『你有沒有喜歡過我』？」秦祥林插話：「我幫她說，沒有。」主持人曲艾玲虧秦沛：「你當時功夫沒下夠？」秦沛指着謝賢：「所以你功夫好。」全場笑翻。



秦沛唔敢追甄珍



秦沛表示當年甄珍的母親管教很嚴，所以他不敢追甄珍，台下的秦祥林即插嘴笑說：「謝賢突破了！」眾人大笑，甄珍也讚當年的秦沛：「秦沛年輕的時候，眼睛很大，很帥。」秦沛笑言現在年紀大了，眼睛也小了，司儀笑他可以學謝賢戴墨鏡，秦沛搞笑說：「你在說甚麼？」隨即搞笑表示自己也有戴墨鏡來，並拿出來戴上，笑爆全場。



秦沛十分幽默，他誇甄珍演戲用功，還在思考說甚麼時，秦祥林在台下又插話：「沒有別的優點了嗎？」秦沛笑說：「當年如果我留在台灣哪有你啊。」秦祥林直接出來搶麥克風：「我跟你們講，本來是三秦三林，但因為找不到另一個林，所以他那個『秦』就不見了。」頻頻搞笑。



老友相聚，故事說不完，笑聲不斷。秦祥林說：「老朋友，我們從20歲小伙子一起混，沒事打麻將。」他感謝甄珍辦了這活動，才讓他們有機會相遇，內心非常激動與感動。秦祥林笑言謝賢跟甄珍分開了，今次專程來台撐場很難得，謝賢作扮惡說：「甚麼分開？」秦祥林即笑說：「現在又走在一起，這分情義不容易。」



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