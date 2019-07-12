芭蕉葉遮身　溫碧霞坦言隨時成最後寫真

溫碧霞（Irene）第五本寫真集《海潮》已於日前公開發售，Irene將於下周五現身書展舉行簽書會，答謝粉絲支持。Irene為了書展特別設計三款不同感覺的海報，表達了Irene又靚又性感的一面，其中一款用芭蕉葉遮掩上身，展露了雪白細緻的美肩及纖幼蛇腰，隱約展現出性感一面；而另一款粉色輕紗包裹身體，雙手托腮坐在遊艇上享受藍天白雲，展現了簡單而幸福的一面；還有一款穿上單薄喱士睡衣躺在床上，嫣然一笑更加誘惑。



正身在大陸工作的Irene感謝大家支持及讚賞，並說：「我都好鍾意呢本寫真集，我同團隊都用咗好多心機去做，足足用咗一年時間，非常感謝我的團隊，全部都係出色的精英。（知唔知銷量賣成點？）哈哈，我冇理銷量，用咗心思去做就可以，呢本寫真集係送畀我的粉絲、朋友、家人、老公、囝囝留念，無論賣成點，我都唔介意。我唔知會唔會再推出寫真集，今次有可能係最後一本，所以呢本係我送畀大家的心意，答謝大家一直以來對我的愛護支持。」

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