爆徐肇平帶女返歸！黃淑儀：見過好多個

藝人黃淑儀為網上烹飪節目舉行發布會，獲袁偉豪到場獻花、余慕蓮亦有到場支持。問黃淑儀知不知道細仔徐肇平的感情生活？她說：「女朋友多籮籮，我都見過好多個，不過唔知係咪女朋友啦，如果佢話有朋友上嚟，咁我就話好啦，咁我走囉。（佢可能想叫你煮飯？）唔會啦，佢鍾意食我煮嗰啲，佢淨係鍾意食自己煮嗰啲西餐，因為我煮中菜。（咁佢揀女朋友都鍾意食中餐定西餐？）我唔知佢口味，不過之前嗰啲都係中國人。」



提到黃淑儀大爆徐肇平不續約無綫而被雪藏，她說：「曾經有咁嘅事，當時我好心痛個仔，一嚟到香港點解要面對咁嘅事，但依家佢喺ViuTV做得幾開心，拍緊幾個劇。」她又謂徐肇平在加拿大讀演藝，覺得他在中國人社會工作會學得較快，教他不可一步登天，亦不可因是其兒子而有優待，教他工作態度好，修煉完演員道德再講演技。



講到製作網上烹飪節目，她表示本身自己是電腦白癡，但因為家人在網上看到其《吾淑吾食》的片段反應很好，所以就決定自己做網上節目，覺得自由度較大，今日就會出第一集。問到細仔徐肇平會一齊亮相節目？她說：「暫時唔會，佢依家拍緊《娛樂風雲》，如果唔係都拉佢嚟支持，所以今日就有戲裏面嘅仔嚟支持。」講到她最近榮升奶奶，問到可會教二子徐肇麟的老婆煮餸？她說：「新抱同我交流少啲，因為佢喺律師樓好忙，但佢鍾意食我煮嘅嘢嘅，不過我都有整啲食譜，方便上班族可以整。」

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