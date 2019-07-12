明日九展開騷　48歲酒井法子自認天生麗質

48歲日本美魔女酒井法子，2009年驚爆毒案後，多年來被日本藝能界封殺，被迫轉戰大中華市場吸金。她相隔一年半重臨香港，明日將假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行《Miss you 音樂分享會》。今日，酒井抵港後在尖沙咀的酒店舉行記者會見本地傳媒。



記者會押後了半小時才開始，有部分記者鼓譟。酒井穿上黑色bling bling連身裙騷腿登場。主辦單位向她獻花，她即以廣東話講：「多謝！」又自我介紹：「大家好，我係酒井法子， 請多多關照。」她感謝每次來港，都獲粉絲熱情迎接，又透露以往曾以私人性質來港旅行為人友人慶生。問到最喜歡的香港食物時，她即以廣東話大讚：「蛋撻好味。」她表示有看到港迷為她在巴士車身登廣告，十分開心。



酒井透露上次在海旁買了$8的自拍神棍，想再買一支給仔仔做手信。對於keep fit心得，她講笑是天生，之後認真表示平日愛做運動，但現在因怕曬，已沒有去滑浪。他又透暫未有拍劇計劃，但稱想演出以香港為舞台的蜘蛛俠故事，笑言要做動作女星。



酒井今午抵港，獲約數十粉絲帶同橫額接機。她親民走近粉絲堆簽名及收禮物。而記者

會場外，也有10數名忠心粉絲等見偶像一面。