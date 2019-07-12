人妻大解放！孫慧雪暪住老公出性感相集

藝人孫慧雪到銅鑼灣舉行新書簽名會，吸引大批Fans排隊撐場，今年她推出兩本書，一本是寫真散文集，內有四萬字及靚相，另一本則是與其他藝人、模特兒的相集合輯，當中雪雪有多張騷事業線的性感相，可謂人妻大解放。



講老公即unfollow



問會否擔心Fans只買相集不買散文集？她表示的確起初相集的like數較多，但最近也有很多粉絲表示想買散文集，藉此了解她更多。她表示十年前已有推出散文集的想法，今次書中寫了很多鮮為人知的事情，例如患有子宮肌腺瘤：「朋友話擔心有呢種病生唔到BB，但我都生到，所以想係當一種鼓勵畀讀者。」她又表示書中完全沒有提及老公：「因為我啲fans一半半，有啲話我提老公就unfollow我，所以今次冇提佢，不過唔緊要，我諗住遲啲會出親子書，主力係講我老公同小朋友嘅。」



講到相集內的性感相，她表示也是第一次看製成品，老公也不知情，但平日甫相，老公也很開通，問到奶奶會否有微言？她笑說：「反而係我爸爸唔鍾意，覺得啲孕照都太性感，我就攞其他人嘅相畀佢睇，話依家時代唔同，潮流興係咁。」



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