太極HiFi德索爆長女畢業　絕密三點式大放送

太極樂隊結他手「HiFi德」劉賢德育有大女Steffi、二女Debby及兒子Cody，轉眼間大女Steffi已經亭亭玉立，最近她更正式畢業於美國華盛頓大學，認真「美貌與智慧並重」！日前劉賢德一家飛到美國參加Steffi的畢業典禮，劉賢德不但化身攝影師為女兒拍照留念，向來低調的他更罕有於社交網大晒女兒的畢業照，並留言冧稱囡囡為「前世情人」、「心肝寶貝」，又坦言見證囡囡畢業是最好的父親節禮物，難掩喜悅心情！



另外，Steffi亦上載了不少畢業靚相，見她與媽媽頭貼頭合照，又翹實細佬Cody，畫面相當溫馨。至於翻查Steffi的社交網，於外國生活了一段日子的她亦非常「鬼妹仔性格」，毫不吝嗇其美好身段，不時上載水着相大晒D Cup上圍，而且樣貌神似謝婷婷星味十足，加上身為素人的她已有2萬多追蹤人數，相信若然以星二代姿態踩入娛樂圈，定能綻放異彩。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。