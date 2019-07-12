帶住師弟開騷　葉巧琳被莊正搞到笑場

歌手葉巧琳（Mischa）帶同師弟、今年新人莊正（Lester）出席網上的音樂直播節目，二人分別唱出各自的新作品《水舞間》及《開放世界》，首次於公開場合唱Live的Lester略為緊張，幸好沒有影響演出，但卻跟Mischa合唱《Shallow》時頻頻令師姐笑場，她笑說：「一望到佢對眼就想笑。真係唔知佢緊張啲咩，佢平時有教開人唱歌，有底子應該唔驚，今次都算係第一次同佢做嘢。（覺得師弟表現成點？）好好，係我忍唔住笑。」Lester解釋：「可能未試過有咁多燈照住開Live。（希望快啲有屬於自己嘅音樂會？）既期待又緊張，今年會出2至3首歌。」



講到8月以廣東話為主題的演唱會，Mischa笑言除Lester會於台下做觀眾外，全公司歌手都會上台獻唱：「定晒唱咩歌，遲啲會Rehearsal，今次有Solo部分，仲會有Crossover，啲廣東歌都會重新編過，希望當晚玩得開心。（幾時會有個人騷？）我諗要儲多啲歌先，都會想開。」



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