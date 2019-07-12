自嘲驚動愛情好大鑊　鄭秀文台上爆粗「揼X」

歌手鄭秀文（Sammi）在紅館舉行一共13場演唱會的頭場，之後身穿bra top配超短牛仔褲露pat的她唱出《不要驚動愛情》，笑言：「一驚動真係好大鑊。」疑似自嘲！接着她多謝大家來支持她的第10個紅館演唱會，又自嘲問大家有冇睇她兩年幾前的「失聲」演唱會：「邊個幫我唱過？基本上我係冇唱過。」她又謂大家應其呼籲沒有用螢光棒，但期間不慎「爆粗」：「冇螢光棒係咪唔使畀後面「揼X」，我係想講「揼實」。」她即掩嘴大笑，全場大笑！



期間Sammi摸住個bra自爆：「個bra好似移位。」而嘉賓鄭欣宜出場，兩人合唱《默契》。Sammi表示欣賞了對方好耐，讚對方今晚是真正的女神，唱完後又叫欣宜唔好喊，欣宜即謂：「我個人震緊，Sammi喺我面前！」Sammi笑言：「你唔好話細細個睇我大。」欣宜又謂欣賞了對方很久，更提出要求與Sammi自拍。



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