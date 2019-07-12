冇諗過整容！34C秦芷瑤遭偷拍裙底學武自救

藝人秦芷瑤（Rose）在去年亞視節目新版《百萬富翁》中擔任「百萬女郎」為人熟悉，近年積極參與網絡電影。炎炎夏日是女士們展示美好身材的大好時機，但她自爆早前去旅行後體重急增5磅，故近日要落力減肥「還債」：「依家基本上餐餐都少肉少油少鹽，每日堅持做200次Sit-up，同埋每晚跑步，接近一星期已經成功減番晒。」



外表冷艷 內裏溫柔



擁有34C驕人身材的Rose坦言對身材感到滿意：「我覺得身體髮膚受之父母，所以從來都冇諗過要整容，亦唔鍾意失真。每個人都有唔同氣質，我諗我係屬於冷艷型，因為多數揀中我都係冷艷角色。不過其實我內在柔軟，好多人見我外表太Cool，唔太敢接近我，所以好少畀人搭訕。」



Rose看似是弱質纖纖，但其實學過柔道，尤其懂得防狼術。事緣一次在街上遭尾隨的男人偷拍裙底，令她留下陰影：「當時夜晚察覺唔到有人喺我後面，當發現畀人偷影，即刻驚到大嗌，個男人走咗我都未反應過來，嗰下真係嚇到呆咗！呢件事激發我去學柔道，依家防衞意識強咗，真係見過鬼怕黑！」



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