花盡積蓄畀首期　衛詩雅冇錢裝修乜都慳

藝人衛詩雅（Michelle）入行逾10年，早前以780萬元購入一個348呎一房單位，成功當業主！但圓夢背後，當然有所付出，由於要在三個月內付240萬首期，結果要瘋狂接Job搵銀。



傢俬都要淘



畀完首期後，Michelle講明「袋已清」，銀行一蚊都冇，但她堅拒向父母借，所以新屋裝修費欠奉，就連傢俬都只能在淘寶逐樣慢慢淘，由於傢俬未齊，就算已收樓亦未能入伙，真的有苦自己知！



為了慳得一蚊得一蚊，日前Michelle於灣仔開工後，即「格價專員」上身去睇平價餐具，尤其對12蚊店情有獨鍾，甫入內便狂掃平價貨，不論飯碗、水杯、茶墊全部不理款式，務求掃到超抵價！



企街食牛雜



掃貨完畢，剛好是食飯時間，Michelle連魚蛋粉都唔捨得食，只在街邊篤牛雜、雞蛋仔當一餐。由於太肚餓，她索性站在街頭就地醫肚，就算被途人認出行注目禮，她亦毫不介意。匆匆醫肚後，她四圍閒逛一會，就坐車返歸，當然交通工具都是選擇最平的「叮叮」電車，實行慳到盡！



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