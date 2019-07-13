章子怡睇好張子楓　52億票房趙今麥強勢接棒

千禧年代，章子怡、周迅、趙薇及徐靜蕾被封「四大花旦」，其後不斷有女星上位，楊冪、劉亦菲、劉詩詩、倪妮、趙麗穎及Angelababy之後入選不同版本的「四小花旦」，90後的周冬雨、鄭爽及關曉彤亦被睇好。時光飛逝，章子怡早前指有很多年僅十多歲的女演員已有很大影響力，自己只能做好眼前的事，足證新一代後浪湧現，多位「00後」出生的女星等待爆發！



演戲一Take過外號「張一條」



這批女星全部不足19歲，絕對青春卜卜脆，有外形又有演技，講到天才型演員，首選是17歲的張子楓，童身出身的她5歲開始拍廣告，10歲時在導演馮小剛執導的《唐山大地震》中小方登一角成名，將絕望孤獨演繹得淋漓盡致，獲得百花最佳新人獎，成為最年輕得獎者，馮小剛及徐崢都盛讚她是天才！2015年她在《唐人街探案》結局的一個詭異微笑，天真外表予人心寒感覺，獲封「年度表情」。去年她主演電影《快把我哥帶走》大收，成為第一位孭飛電影票房破億的「00後」女主角，非常威水！最近又跟郭富城合作新片，升呢在望！張子楓有個外號叫「張一條」，每場戲幾乎一條過（一Take過），可見行內人對她的欣賞。



15歲文淇已捧金馬獎



另一位好戲小花是2003年出生的文淇，她10歲時因一次偶然機會參與試鏡，立即入戲落淚被發掘成為演員，到2017年憑電影《嘉年華》提名台灣金馬獎最佳女主角，當時只得14歲的她成為金馬歷史上年紀最小的影后入圍者，同年更憑《血觀音》獲得金馬獎最佳女配角榮譽！去年她在《新神鵰俠侶》中演郭襄，不過最近與經理人公司完約，未知會否影響前程。文淇個性原來頗剛烈，早前她和小鮮肉王俊凱合作演出《天坑鷹獵》並有人工呼吸戲，大批網友轟她奪王俊凱螢幕初吻，有網友留言批評「很惡心」，文淇即霸氣回覆：「你不惡心那你去演！」



18歲蔣依依乃才藝神童



17歲的趙今麥今年火速上位，有份參與年初票房勁收逾46億人民幣（約52億港元）的內地電影《流浪地球》，喊戲觸動不少觀眾。最近主演的劇集《少年派》又大受歡迎，演活聰明又帶點叛逆的角色，短髮Look俘虜Fans，獲網友讚外形跟孫儷一樣清純可愛，上位在望。



至於憑拉小提琴成名、19歲的歐陽娜娜，獲封氣質仙女，人氣高漲並踩入演藝圈拍下《破風》等影片，惟因演戲經驗不足，演技仍有待磨練及認同。而最後一位有競爭力的「00後」女星是被封為「國民閨女」的蔣依依，現年18歲，但已有14年影齡，童星出身的她早已建立觀眾緣，加上曾奪全國第三屆珠心算比賽優勝獎，絕對是多才多藝的神童。楊冪曾多次公開與蔣依依的合照，令人一度懷疑雙方布親戚關係，但事後澄清只是朋友。



女星Profile



17歲張子楓5歲開始拍廣告



出生日期：2001年8月27日，5歲拍廣告。威水史：憑電影《唐山大地震》榮獲第31屆百花獎最佳新人，成為最年輕得獎者，2018年憑電影《你好，之華》提名第55屆金馬獎最佳女配角。賣點：演戲天才，喊戲一Take過。



19歲歐陽娜娜音樂世家



出生日期：2000年6月15日，14歲開始拍戲。威水史：出身音樂世家，曾以「台灣音樂家、演員」身份入選「亞洲10大領域卅位30歲以下傑出青年」。曾演出電影《北京愛情故事》及《破風》等。賣點：精通樂理，氣質逼人。



15歲文淇最年輕影后提名人



出生日期：2003年8月10日，10歲出道拍電影。威水史：2013年以10歲之齡試鏡，獲演出《淑女之家》，2017年憑電影《血觀音》榮獲第54屆金馬獎最佳女配角獎，同屆提名影后成為最年輕影后提名人。賣點：演技無敵，有獎項加持！



18歲蔣依依品學兼優高材生



出生日期：2001年1月1日，5歲出道拍劇。威水史：以童星身份與楊冪合作演出《笑着活下去》，之後拍下《忘不了》、《楚喬傳》等共70部影視作品，又是全國第三屆珠心算比賽優勝獎、高材生。賣點：鄰家女孩，親切可人。



16歲趙今麥52億票房女一



出生日期：2002年9月29日，10歲開始拍劇。威水史：演出電視劇《巴啦啦小魔仙》出道，2019年參演電影《流浪地球》收逾46億元人民幣，成為內地最年輕「破40億女一」。賣點：戲路多變，短髮爽朗！



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