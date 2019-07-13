美娜祖華維茲自爆最愛梁朝偉

荷里活著名動作女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）最近到中國宣傳首部華語片《素人特工》，期間她接受內地傳媒訪問。在訪問中她大談對中國文化的愛！



美娜表示自己一直都喜歡中國文化及歷史，小時候與父親經常一起睇功夫片，尤其是李小龍的電影。因而令她愛上中國功夫。而她表示最愛就是李小龍主演的《猛龍過江》。除了李小龍之外，美娜亦表示很喜歡張藝謀的《英雄》及李安的《臥虎藏龍》，她說：「這些電影真的改變了我的生活，亦改變了我對中國電影的看法。」此外，她亦大讚吳京及梁朝偉：「《英雄》中的梁朝偉，我真的愛上他了！」



由於拍了多年動作片，美娜自認每樣包括功夫、武術、柔道、合氣道、跆拳道、菲律賓棍術及劍術，她都學到些少。除了她自己之外，美娜指就連女兒的跆拳道都好勁抽。她更表示希望女兒幾年後可以獲跆拳道黑帶。



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