東方日報C1：章子怡睇好張子楓趙今麥接捧

內地女星一直改朝換代，由章子怡、趙薇、李冰冰、周迅到楊冪、趙麗穎，都是有逾億票房或極高收視的叫座力女星，最近40歲國際女星章子怡直言，多位十幾歲的「00後」女演員已上位在望！當中17歲張子楓獲封演戲天才，是第一位破億票房的「00後」，而16歲趙今麥因電影《流浪地球》成為「40億女主」，至於15歲文淇已有金馬獎落袋，戲勢凌厲！



千禧年代，章子怡、周迅、趙薇及徐靜蕾被封「四大花旦」，其後不斷有女星上位，楊冪、劉亦菲、劉詩詩、趙麗穎之後入選不同版本的「四小花旦」，90後的周冬雨、鄭爽及關曉彤亦被睇好。直至近期多位「00後」新人爆出，章子怡早前指這些年僅十多歲的女演員已有很大影響力，自己只能做好眼前的事，足證新一代後浪湧現，多位「00後」出生的女星等待爆發！



演戲天才外號「張一條」



這批女星全部不足19歲，絕對青春卜卜脆，有外形又有演技，講到天才型演員，首選是17歲的張子楓，童身出身的她5歲開始拍廣告，10歲時在導演馮小剛執導的《唐山大地震》中小方登一角成名，將絕望孤獨演繹得淋漓盡致，獲得百花最佳新人獎，成為最年輕得獎者，馮小剛及徐崢都盛讚她是天才！2015年她在《唐人街探案》結局的一個詭異微笑，天真外表予人心寒感覺，獲封「年度表情」。去年她主演電影《快把我哥帶走》大收，成為第一位孭飛電影票房破億的「00後」女主角，非常威水！最近又跟郭富城合作新片，升呢在望！張子楓有個外號叫「張一條」，每場戲幾乎一條過（一Take過），可見行內人對她的欣賞。



15歲文淇已捧金馬獎



另一位好戲小花是2003年出生的文淇，她10歲時因一次偶然機會參與試鏡，立即入戲落淚被發掘成為演員，到2017年憑電影《嘉年華》提名台灣金馬獎最佳女主角，當時只得14歲的她成為金馬歷史上年紀最小的影后入圍者，同年更憑《血觀音》獲得金馬獎最佳女配角榮譽！去年她在《新神鵰俠侶》中演郭襄，不過最近與經理人公司完約，未知會否影響前程。文淇個性原來頗剛烈，早前她和小鮮肉王俊凱合作演出《天坑鷹獵》並有人工呼吸戲，大批網友轟她奪王俊凱螢幕初吻，有網友留言批評「很惡心」，文淇即霸氣回覆：「你不惡心那你去演！」



18歲蔣依依才藝神童



16歲的趙今麥今年火速上位，有份參與年初票房勁收逾46億人民幣（約52億港元）的內地電影《流浪地球》，喊戲觸動不少觀眾。最近主演的劇集《少年派》又大受歡迎，演活聰明又帶點叛逆的角色，短髮Look俘虜Fans，獲網友讚外形跟孫儷一樣清純可愛，上位在望。



至於憑拉小提琴成名、19歲的歐陽娜娜，獲封氣質仙女，人氣高漲並踩入演藝圈拍下《破風》等影片，惟因演戲經驗不足，演技仍有待磨練及認同。最後一位有競爭力的「00後」女星是被封為「國民閨女」的蔣依依，現年18歲，但已有14年影齡，童星出身的她早已建立觀眾緣，加上曾奪全國第三屆珠心算比賽優勝獎，絕對是多才多藝的神童。楊冪曾多次公開與蔣依依的合照，令人一度懷疑雙方有親戚關係，但事後澄清只是朋友。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/



