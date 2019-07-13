重提母女險死事　林子聰為囡囡問人借奶飲

藝人林子聰早前為囡囡林海菲搞百日宴，囡囡出世時因早產，體重不足兩磅，太太Christy更出現嚴重血崩，接受大手術才保住性命，經過治療，加上林子聰無微不至的照顧，兩母女總算渡過難關。百日宴當晚，Christy在台上重提這個經歷，當談到老公對她們的愛護，Christy即忍不住喊，頓一頓才說：「佢嘅壓力真係好大，試過因為擔心囡囡唔夠奶飲，走去問人借奶，呢樣嘢對一個男人嚟講要幾大嘅勇氣？好多謝佢喺嗰段最艱難嘅時間，陪住同照顧我哋。」說畢兩公婆相擁，場面感人！



今次百日宴，子聰不少好友都有到賀，包括陳國坤一家三口、田啟文、張達明、金剛與女友梁云菲，以及《少林足球》中飾演「豬肉佬」的楊能等，好兄弟陳國坤更送上一個相當漂亮的三層大蛋糕，林子聰笑言「靚到唔捨得切」！席上，他的兒子林奕滔與陳國坤兒子陳真活潑奔跑，玩得相當開心。



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