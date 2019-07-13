駱達華有女初長成！17歲駱欣言仙氣十足

現年55歲的藝人駱達華，曾拍攝過不少電影和劇集，當中包括劇集《刑事偵緝檔案IV》、《創世紀II》、《天地有情》、《秀才遇著兵》等。他2004年便到內地發展，創立「駱達華工作室」，發展相當順利，去年更在「紹興·柯橋新銳電影節」中獲得「影視經典人物獎」。



近日，他帶同太太盧燕和17歲女兒駱欣言（Natalie）返港，相約了一班好友寶珮如、林建明、楊玉梅等人敍舊。楊玉梅將相片上載到社交網，發文表示：「老朋友相聚實在非常難得，駱達華一家回港，看到他的女兒又漂亮又聰明，非常乖巧，時間過得很快吖，也為駱太太慶祝生日，祝你生日快樂！永遠幸福！」相中所見，17歲女兒駱欣言已長得亭亭玉立，五官十分標致，仙氣十足。



駱達華1983年入讀第2期亞洲電視藝員訓練班，翌年簽約成為合約藝人。入行多年多以演繹配角為主，較為人熟悉的作品是無綫電視劇集《難兄難弟》、《陀槍師姐II》、《陀槍師姐III》、《倚天屠龍記》、《天子尋龍》、《談判專家》等。



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