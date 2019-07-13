15歲激咀金城武70秒　深田恭子睇舊作面紅

日本女星深田恭子主演富士電視台新劇《雷朋的女兒》前日首播，當天電視台安排節目《直擊！真相坂上》為恭子製作特輯，為新劇催谷。



節目開始，回顧恭子13歲參加Horipro的新人選秀騷脫穎而出，她與主持人坂上忍相約到池袋，她被星探發現的地方重遊，到Sunshine City頂樓的展望台眺望東京景色，以及大玩VR遊戲等。



恭子憑1998年與金城武主演日劇《神啊！請給我一點時間》一炮而紅，該劇講述一名女子高中生因為援交而感染愛滋病，與金城武飾演的音樂人邂逅的愛情故事。劇中有場恭子與金城武一段長達70秒的吻戲，坂上忍問：「嗰陣你只得15歲，可以嗎？」恭子重看當時的咀嘴鏡頭，也感到有點害羞。該劇的導演小岩井宏悅解釋：「當時為了宣揚表達愛滋病的訊息，於是便拍了這場激咀戲，其實愛滋病是不會通過接吻傳染，可是21年前大家缺乏正確的認識。據講這次是恭子的初吻，她真的很敬業。」導演亦透露，為了拍攝恭子落淚場面，用一個攝影機對住恭子一鏡直落拍攝，直至拍到她流出眼淚為止，結果該鏡頭Roll機長達一小時，但卻成功捕捉恭子邊跳舞邊落淚的演出。



另外，節目提到恭子從15歲開始，每年都會出寫真集，到目前已經出了20本，2016年33歲時還同時發行兩本寫真集，銷量超過10萬本。去年9月恭子在夏威夷海灘穿上比堅尼衝浪，收錄在寫真集《Blue Palpitations》。坂上忍不住問：「你已經確立女星的地位，有必要出寫真集嗎？」恭子回應說：「我也會覺得很不好意思，但感到好開心，若果跟我說拍衝浪型格寫真，我會忍唔住心動。」



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