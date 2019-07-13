【唔關甄珍事】章立衡嫌「劉子千」乸型

歌手劉子千兩個月前改名為章立衡，跟媽媽甄珍（原名章家珍）姓，點知就畀爸爸嘅劉家昌暗寸「祖宗不能換」。最近章立衡現身媽咪甄珍近日在高雄舉行的經典回顧展，章立衡即賣口乖大誇阿媽：「作為她兒子，是我今生最大的光榮，希望下輩子還做她的兒子。我媽媽看起來很迷糊，但其實她是最聰明的，能夠把我養那麼大，應該不是個傻人。」



提到佢改名一事，章立衡終親述原因，佢話主要係覺得劉子千名字聽起來很「娘」，因為會有人叫他「千千」，不過佢都有話其實同佢父母鬧翻多多少少都有關係。訪問又提到佢已經很久冇同爸爸劉家昌聯絡，問到改名會擔心演藝事業從零開始？他說不擔心，最近剛拍完新劇，平時也積極練功夫，把自己隨時準備好。



提到33歲的他何時考慮成家立室？他說媽媽不急他的婚姻大事，但自己卻很急，希望很快可以找到喜歡的對象，講到要似媽媽年輕時一樣漂亮有氣質？他笑說：「有的話當然也不錯」。



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