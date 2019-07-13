醫療劇包收得　醫界男神有佢哋！

無綫劇《白色強人》大受歡迎。主角馬國明早年喺《On Call 36小時》演醫生張一健（一件頭），形象討好大獲好評，難怪馬國明再演醫生，而《白》劇今次仲添加「中年新血」郭晉安做醫界聖手。其實醫療題材劇集一向收視有保證，港日韓台美劇先後都有好多出色佳作，亦為唔少男藝人成功打造出「白袍男神」形象，至今佢哋所演醫生角色仍舊令人記憶猶新。



台灣代表有男神言承旭，喺2006年拍攝台灣版《白色巨塔》，演繹外科主診醫生蘇怡華，穿上醫生白袍嘅言承旭，靚仔樣加埋佢嘅標誌髮型，「型靚帥」醫生look，跟本冇得輸，當年言承旭演技令人眼前一亮，演一個陽光又傻氣嘅性格，導演要佢喪喊、狂笑、甚至鏡頭前打嗝都照做，完全將偶像包袱不顧，粉絲更加愈睇愈愛。



而日本版《白色巨塔》喺2003年播出，由兩位男神江口洋介和唐澤壽明聯手演出，卡士已經夠晒煞食吸引，劇中江口洋介係一個尊重生命嘅內科醫生，同唐澤壽明演野心勃勃，爭權上位外科醫生，演技大鬥法，江口洋介一向畀人好陽光氣色，着上醫生袍又散發出另一種男人味，而唐澤壽明喺呢套戲係演一個自信自大醫生，演得又幾到肉，令粉絲又愛又恨。



至於韓國嘅「醫生男神」，點少得《好醫生》嘅周元，因劇中角色係演一個醫術了得但患有自閉症嘅「非一般醫生」，打破大家對醫生的既有形象，佢傻呼呼嘅表情可愛又討人。當然不得不提經典美劇《仁心仁術》，呢套神劇由1994年開播，播到2009年，拍足15季，而佐治古尼（George Clooney），由型男演到變型佬醫生，高超醫術兼Man爆外形，點可能唔俘虜萬千女粉絲嘅心。



既然講到「醫界」代表，點少得1998年《妙手仁心》嘅「程至美」吳啟華，佢深入民深程度，至今大家講起醫生角色都唔會忘記「程至美」，就連醫療廣告都找吳啟華做代言人就知幾有代表性。



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