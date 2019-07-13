連日封口有原因　中居悼念喜多川眼濕濕　

日本尊尼事務所創辦人兼社長Johnny喜多川，本周二因蛛網膜下腔出血病逝，享年87歲。旗下逾70名男偶像，連日來都有發聲明悼念，但由喜多川一手栽培及捧紅的組合SMAP前隊長中居正廣，卻一直封口。今早，中居於其主持的時事節目《新聞之會》，首度開腔悼念喜多川，及解釋封口原因。



中居表示因日前要主持重要的棒球賽事，為免矇糊的賽事的焦點，故一直保持沉默，以秉承喜多川生前一直教誨他「Show must go on」的精神。他又感謝喜多川在其15、16歲時，發掘了他在主持方面的才能，並透露與喜多川之間的點滴。出名歌喉麻麻的中居，自爆當年演出直播音樂騷時，喜多川刻意沒有放電池入咪高峯內。最後，中居眼濕濕悼念喜多川：「他教導我們要努力，成為獲大眾喜愛的人，但我好想告訴他，他才是最受到大家喜愛着的人。」



喜多川於昨日設靈及舉殯，旗下150名男藝人都有出席。但由於尊尼事務所事前已揚言葬禮只限其親屬及旗下藝人出席，故已離巢的SMAP前成員香取慎吾、草彅剛及稻垣吾郎都沒有現身。

