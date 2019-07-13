與陳嘉莉再分手後首同場！張建聲自爆導火線

藝人張建聲和陳嘉莉（Kelly）出席hmvod線上影院活動，是兩人再次分手後首度一同現身，席間見兩人毫無芥蒂，心情輕鬆，之後更一同受訪。問到兩人分手後一同出活動可會尷尬？張建聲表示：「唔會，大家都一段時間關係良好，屋企人嘅感覺點會尷尬。」問到二人在電影《作家的謊言》入面可有親熱戲？他笑言：「就係冇先發嬲，可能導火線係咁。」Kelly坦言今次是和平分手：「諗咗一排，工作重要啲，我仲後生，可以專注啲。（會唔會又有復合機會？）暫時未係。」



問到如果之後拍戲要演情侶，可會尷尬？張建聲表示：「我絕對冇問題，最緊要睇劇本角色啱唔啱。」他又謂：「覺得世上冇100%嘅嘢，只係暫時性，將來嘅嘢冇人知，講埋今次就唔提，想大家專注番電影，唔想大家以為我哋又耍花槍。」



講到其首次監製的電影《作家的謊言》票房不太好，張建聲坦言：「相當失望，但冇得強求，惟有放輕啲，可能個天覺得你未係時候，要做再好啲。我成日覺得強者等待機會，智者創造機會，我唔係話自己係智者，但係自己會係肯衝出嚟嗰班人。」Kelly就幫口謂：「呢套戲口碑好好，仲成為10月喺芝加哥舉行嘅『亞洲躍動電影展』第九季嘅閉幕電影。」張建聲都謂：「呢套戲冇主動參加任何影展，所以呢個都算係安慰獎，好感恩。」



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