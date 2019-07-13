離婚7年！峇里談情　陳煒撻着失婚醫生

現年45歲的陳煒2008年嫁給細她三年的台灣富商顏志行，可惜婚姻只維持四年便結束，之後她一直保持單身，直至最近守了七年的「Dry砵」終於打破，與任職醫生、現年四十歲的陳國強（Dr.Aldous Chan）拍拖！



日前，她更做「跟得女友」，陪男友到峇里出席醫學研討會，全程甜蜜到爆，旁若無人！據知，陳國強與陳煒一樣是失婚人士，去年六月，Aldous與黃智賢等於中環合資開設醫學美容中心，開張當日，陳煒盛裝到場撐老友黃智賢，兩人亦是當天認識。



記者就新戀情致電陳煒，她回覆：「剛開始，了解中。」問到對方是由認識當天追求她，她表示：「唔係，只係嗰日識，直至最近先開始食飯、互相了解。（咁佢有乜嘢吸引你呀？）唔講咁多喇，畀啲時間了解吓先。」記者亦致電Aldous恭喜對方，他先以「Thank you」回應，之後再問他覺得陳煒有甚麼吸引之處？他則回覆：「我做緊嘢，遲吓再傾。」



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