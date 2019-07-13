老公批准「復出」！岑麗香見阿仔打噴嚏都驚

藝人岑麗香出席慈善活動，產後4個月的她已回復昔日身段，透露早前首次帶囝囝返加拿大探望公公和90歲的太婆，並於當地逗留兩個星期，大讚囝囝搭飛機時非常乖巧，空姐及其他乘客也笑指不覺得有嬰兒在機艙，問到上機前可有準備？她說：「都驚氣壓問題，有朋友畀貼士話遇到氣壓時就餵奶，等BB冇咁辛苦，不過佢又瞓又玩，好乖。」更指太婆見到囝囝很開心，還送上祝福利是。



香香坦言現時囝囝年紀尚小，欲放多點時間陪伴，但老公也批准她「復出」工作。問到可捨得離開囝囝去開工？她笑說：「好難，我鍾意做嘢，今朝臨出門口佢起身，想同佢玩一陣，但老公就叫我出去，否則會遲到。」還在餵哺人奶的她，表示會睇情況才暫停，問到何時開始為第二胎努力？香香笑說：「未敢諗住，我係新手媽媽，等我再叻啲先諗，其實囝囝出世後好多嘢容易驚，好似佢第一次打噴嚏都驚佢係咪凍，要時間睇書學，我都有請教李亞男、陳敏之、宋熙年呢啲媽媽級，記得敏之拍《溏心風暴3》時邊揼奶邊開工，當時未明嗰種偉大同叻，所以我都可以努力嘗試吓！」



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