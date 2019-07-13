贊成甄珍謝賢復合？章立衡：媽媽開心就好

亞太影后甄珍在高雄舉行「甄愛高雄群星會」，前夫四哥謝賢相伴到底，兒子章立衡也由美國趕返台灣陪母親一起慶祝盛會。四哥一路上看顧前妻甄珍，因為太多人前來合照及要求在自傳上簽名，四哥怕甄珍餓壞，不斷請求前來的嘉賓讓甄珍先吃飯，整晚護在她身旁，形影不離，主持人曲艾玲跟在台上取笑四哥，說甄珍今晚穿粉紅色裙子猶如新娘子般喜慶，而坐甄珍身旁的四哥猶如新郎哥，答謝宴高潮則是這對昔日夫妻共舞。章立衡對於母親甄珍與謝賢重逢，會否贊成兩人復合，他說：「我沒有意見，這要看他兩人，謝Uncle是一個很Gentlemen的人，有情有義。這種事情只要媽媽開心就好，她開心我就開心。」提到改名一事他說因為好多人叫他千千，他覺得好娘，所以改名，其實也是關爸媽反面有關，最近亦沒有跟父親劉家昌聯繫。



50位嘉賓從各地到台灣出席支持甄珍，不少遠道而來，包括居於美國的好拍檔秦祥林、以及秦沛、姜大偉夫婦、吳思遠、劉偉強、汪玲、蘇永康、加上甄珍90歲的恩師李行導演、徐楓、朱延平、胡錦、湯蘭花、連大陸著名變性主持人金星也到來祝賀。行紅地氈時，甄珍更有高雄市長韓國瑜陪同，並打手印，現場星光熠熠，不少長情嘅影迷聚集在同紅地氈旁向偶像揮手。而章立衡表示有這樣的母親是最大的光榮，但願來世再成為他的兒子。



當現場舉行電影《心有千千結》修復版播映時，導演李行更爆出當初這部電影原定由秦漢主演，卻因對方接了另外一部戲，才改找秦祥林，造就秦祥林崛起，成了日後二秦二林的局面，李行導演亦嬲了秦漢一段時間之後再復用他。秦祥林感謝對方，甄珍指秦祥林為人相處容易，可以開玩笑，有些人就不太容易，此時秦祥林即爆：「柯俊雄」，甄珍被他嚇得駭笑。之後三人接受影迷的歡呼並大合照。



緊隨而來是答謝宴，期間本是舞蹈家的金星為甄珍獨舞一段，贏得全場歡呼，而甄珍的舊拍檔，周丹薇、鄧美芳合唱一曲，由於晚宴拍賣環節收益全捐給慈善機構，兒子章立衡破戒唱了父親劉家昌的作品《唸你》籌款。

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