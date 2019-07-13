幾個Ex都有聯絡　許廷鏗唔排除會翻兜

歌手許廷鏗（Alfred）出席以器官捐贈為主題的學生短片創作比賽頒獎典禮，他稱最近開始學影相及經營自己的YouTube channel，所以很期待觀看學生的作品從中取經：「除咗自己嘅音樂，我都有分享唔同音樂，好似同我唔同公司嘅JW嘅歌，就算畀公司鬧都會咁做，我唔係分公司，我鍾意就會share。音樂之外，我都想拍片分享吓啲美食，我之前放咗食拉麵嘅相，有好網友問我個店名，之後都想試吓做食評，因為呢樣我叻啲，同埋個個都鍾意食。」



談到工作，Alfred透露早前到台灣為新歌《我們與愛的距離》拍MV，8月便會推出，他坦言感壓力：「因為隔咗一段時間冇出新歌，而且好耐冇出一首純粹講愛嘅歌，呢首歌都令我諗起以往幾段愛情。加上之前我開演唱會，幾個前度都有嚟睇，大家都有聯絡番。（大家都保持友好？）Ok嘅，有一個以為唔係好friend，但原來都係Ok，好尷尬，但聯絡番就發覺以前大家都年輕喇！（有冇復合機會？）未諗到嗰邊，但唔排除可能性。（幾個一齊？）咁又唔好，有啲從來都係好朋友，有啲係由好朋友開始，我好小心，要開始一段關係我會諗清諗楚，唔會亂嚟。」



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